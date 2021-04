Apex Legends har nådd over 100 millioner spillere

Du ser på Annonser

Apex Legends fikk en bra start blant både spillere og media da det ble sluppet for to år siden. Og siden har det bare blitt bedre og fått en mengde kjærlighet og omsorg som får fansen til å forholde seg lojale samt at det stadig lokker til seg nye spillere. Nylig avslørte den offisielle kontoen på Twitter at Apex Legends har nådd en ny og meget imponerende milepæl. Det har nemlig nådd over 100 millioner spillere.

I samme slengen teaser de at noe er i ferd med å skje, da det i et lite øyeblikk i videoen de feirer med står "And we are just getting started" med datoen 19. april 2021 under. Hva det er vet vi foreløpig ikke, men vi kommer tilbake med informasjon så fort vi vet noe.