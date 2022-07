Apex Legends introduserer Vantage og Echo i fin kortfilm

På grunn av lekkasjer visste vi nesten med sikkerhet allerede at den neste figuren som kommer til Apex Legends heter Vantage, og i dagens Stories from the...

Apex Legends-kortfilm viser fortiden til Lifeline og Octane

den 15 juni 2022 klokken 16:07 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Jeg vil påstå at en av grunnene til at få spill klarer å oppnå den samme suksessen og støtten som Overwatch er at de sjelden har et like interessant rollegalleri. Dette...