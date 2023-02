Apex Legends Mobile avslutter kampen og stenger i mai

HQ

Apex Legends Mobile vil snart forsvinne fra Apple og Android digitale butikker, har Respawn annonsert i et EA-blogginnlegg. Mindre enn et år etter lanseringen erkjenner det lovende skytespillet at det ikke har levert mengden eller kvaliteten på innholdet som brukerne fortjener.

Selv om det er skuffende, er vi stolte av spillet vi lanserte, er takknemlige for støtten fra Apex Legends-samfunnet, og er sikre på at dette er den riktige avgjørelsen for spillerne.

Spillets innhold og belønninger, samt selve spillapplikasjonen, vil fortsette å fungere til 1. mai, da spillet vil forsvinne for godt. Men fra nå av vil det ikke lenger være mulig å laste ned spillet eller kjøpe valuta i spillet.

Det ser ut til at mobiltitler går gjennom en dårlig tid, for noen uker siden rapporterte Crash Bandicoot: On the Run også nedleggelsen av spillet, og det samme skjedde med The Witcher: Monster Slayer, som kunngjorde nedleggelsen 30.