Apex Legends Mobile blir tilgjengelig i ti land neste uke

HQ

Apex Legends Mobile har vært underveis ganske lenge, og utvikler Respawn Entertainment har vært meget forsiktige med testingen av spillet. Men nå er det altså endelig tid for det.

Det skjer via en gradvis lansering som starter den 28. februar i Australia, New Zealand, Singapore, Malaysia, Filippinene, Indonesia, Mexico, Peru, Argentina og Columbia.

Når blir det tilgjengelig for oss? Vel, Respawn skriver at de vil "dele oppdateringer om den globale lanseringen når vi har tatt informerte beslutninger som kommer ut av den begrensede regionale lanseringen," som betyr at det fortsatt kan ta litt tid.

Spillet krever følgende:

Android:

Android 8.1

Open GL 3.0 or higher

3 GB free space

At least 3 GB RAM

Screens size: N/L/XL

iOS:

iPhone 6S or later

OS version: 10.0 or later

CPU: A9

3 GB free space

At least 2GB RAM