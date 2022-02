Apex Legends Mobile får myk lansering i utvalgte land

HQ

Respawn Entertainments suksessfulle battle royale-spill Apex Legends tar snart spranget over på mobile enheter. I stedet for bare en konvertering av PC- og konsollutgaven med mindre detaljert grafikk, har utvikleren i stedet valgt å lage en helt ny versjon.

Det har naturligvis gjort mange fans, selv de mest mobilskeptiske, nysgjerrige, og snart blir det mulig å se mer av spillets gameplay på YouTube og andre videoplattformer.

På Twitter har Respawn nemlig sagt at Apex Legends Mobile snart får en myk lansering. Det vil si at spillet slippes på en rekke mindre markeder innen den fulle lanseringen i Europa, USA og de mest kjøpesterke nasjonene i Asia.

Om Apex Legends Mobile skriver Respawn følgende på spillets hjemmeside:

"Apex Legends Mobile is specially designed for touchscreens, with streamlined controls and thoughtful optimizations that result in the most advanced battle royale combat available on a phone. It's a new version of Apex Legends, but it's true to the original."

Foreløpig er det kun Android-brukere i Argentina, Colombia, Mexico, Peru, Indonesia, Malaysia, Filipinene, Singapore, Australia og New Zealand som kan se frem til å teste Apex Legends Mobile.