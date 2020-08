Apex Legends Season 6 frister i gameplaytrailer

Du ser på Annonser

På tirsdag starter altså Season 6 - Boosted i Apex Legends, så da er det sannelig på tide at Respawn viser gameplay av hva vi har i vente.

Denne første gameplaytraileren skuffer heldigvis ikke. Her får vi se Rampart høvle over mer velkjente fjes med mitraljøsen som tydeligvis kan skyte automatisk også, den nye Volt-haglen i aksjon, en rekke nye våpen-skins, noen spennende endringer av World's Edge og en nærmere titt på Crafting-systemet. Sistnevnte vil tydeligvis la oss lage både våpen, rustninger og litt annet som vil variere fra uke til uke slik at vi kanskje må finne nye taktikker med jevne mellomrom. Spesielt siden jeg tviler på at den nye romraketten på vestkanten av The Dome bare vil stå der til evig tid...Du kan lese mer detaljert om kartendringene her.