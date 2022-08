Apex Legends setter spiller-rekord på Steam

HQ

Selv om vi stadig hører folk klage over ting i spill som Call of Duty: Warzone, Fortnite og Apex Legends har trioen fortsatt ekstremt mange spillere hver eneste dag, og antallet tar gjerne et byks når en ny sesong starter. I dag har vi fått et nytt eksempel på dette.

Den fjortende sesongen av Apex Legends er nå igang, og folk liker tydeligvis tanken på endringer av King's Canyon, skarpskytteren Vantage og slik. Spillet har nemlig satt en ny personlig rekord for antall spillere samtidig på Steam med 511,676 samtidig tidligere i dag. Dette er første gang Respawns battle royale passerer en halv million, så da gråter nok ikke utviklerne over at det akkurat nå "bare" er rundt 227,000.