Apex Legends snur om kontroversielle endringer av Battle Pass-et

Tidligere denne måneden bestemte Apex Legends seg for å skyte seg selv i foten, hånden og munnen da utviklerne bestemte seg for at de skulle gjøre noen store endringer i battle pass-et, inkludert å tvinge spillere til å dele med ekte penger for å kjøpe det.

Etter en pushback fra fans som så over 70,000 negative anmeldelser, har Apex Legends -kontoen på X / Twitter avslørt at disse endringene ikke lenger vil finne sted. Prisen på kamppasset vil bli satt tilbake til 950 Apex Coins.

Tidligere kunne spillere som likte slipet ha tjent nok Apex-mynter til å kjøpe neste sesongs kamppass uten å bruke en krone med ekte penger, men endringen ville ha forhindret det. Nå er det rettferdig spill å enten kjøpe eller tjene kamppasset.