Apex Legends tar oss til månen med Catalyst i sesong 15

De siste dagene har Respawn lagt ut en rekke kryptiske meldinger som åpenbart hintet til at vi snart skulle få vite mer om 15. sesong av Apex Legends. Nå kan moroa begynne.

Det talentfulle studioet har gitt oss en kortfilm kalt Last Hope, og den legger ikke skjul på at ryktene om Apex Legends stemmer. Her gjør det nemlig veldig tydelig at vi helt klart kan glede oss til et nytt kart på månen Cleo, samtidig som at vår venn med blå striper i håret ekstremt sannsynlig er den ryktede personen kalt Catalyst med sine mystiske "Ferrofluid"-ferdigheter når sesongen "Eclipse" starter i november.

Forvent langt mer informasjon om dette når vi får lanseringstraileren på torsdag.