Apex Legends-kortfilm viser fortiden til Lifeline og Octane

Jeg vil påstå at en av grunnene til at få spill klarer å oppnå den samme suksessen og støtten som Overwatch er at de sjelden har et like interessant rollegalleri. Dette er tydeligvis utviklerne i Respawn enige i, for de fortsetter å lage kortfilmer som forteller mer om Apex Legends-universet. Slik får vi vite enda mer om bakgrunnen til de ulike heltene. Her er et nytt eksempel.

Den nyeste episoden av Stories from the Outlands heter Family Business, og selv om den i hovedsak fokuserer på hvorfor og hvordan Ajay "Lifeline" Che ble med i Apex Legends får vi også klare bevis på at Octavio "Octane" Silva tydeligvis alltid har vært full av energi aka sprø.