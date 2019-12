Åpningsfilmen til Dragon Ball Z: Kakarot er her

Introsekvensene i animeserier er i mange tilfeller ofte noen av de mest velkjente aspektene av dem, og flere av dere har nok en sang eller to klistret til hjernen som en følge av dette. Muligheten for at en av disse er Dragon Ball Z sin "Cha-La Head-Cha-La" er ikke ekstremt liten, noe som nok er en av grunnene til at CyberConnect2 har valgt å gå for denne i sitt neste spill.

Studioet har nemlig offentliggjort åpningssekvensen til Dragon Ball Z: Kakarot, og sangen som følger med de imponerende sekvense fra spillet er selvsagt Hironobu Kageyama sin tretti år gamle slager. Du kan se den under, og lese Ingar sine positive inntrykk fra sin tid med spillet her.