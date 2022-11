Apple advarer om lange ventetider på iPhone 14

HQ

Det er nå et velkjent problem, men selv den dag i dag gjør Covid-19-stengninger av ulike produksjonsanlegg det vanskelig for produsenter over hele verden å holde tritt med etterspørselen.

For eksempel forteller Apple i en pressemelding at det snart kan oppstå ventetider for å få tak i en ny iPhone 14, ettersom nedstengninger av kinesiske anlegg på grunn av Covid forsinker all produksjon:

"Covid-19 restrictions have temporarily impacted the primary iPhone 14 Pro and iPhone 14 Pro Max assembly facility located in Zhengzhou, China. The facility is currently operating at significantly reduced capacity. We continue to see strong demand for iPhone 14 Pro and iPhone 14 Pro Max models. However, we now expect lower iPhone 14 Pro and iPhone 14 Pro Max shipments than we previously anticipated and customers will experience longer wait times to receive their new products."

Ventetid på en ny smarttelefon, spesielt fra Apple, er ganske uvanlig.