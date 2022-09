Apple avslører fire nye iPhone 14-modeller

HQ

tradisjonen tro fants Apples gigantiske Far Out-begivenhet sted i går kveld, hvor de avduket iPhone 14-serien, bestående av fire modeller: 14, 14 Plus, 14 Pro og 14 Pro Max. Det betyr at Mini-versjonen har blitt sløyfet til fordel for en større Plus-modell.

iPhone 14 og iPhone 14 Plus tilbyr begge Super Retina XDR OLED-skjermer (i henholdsvis 6,1 og 6,7 tommer) som kan kjøre opp til 1200 NITS. Begge er i aluminium, og har en litt boostet versjon av fjorårets A15 Bionic SOC.

De har også fått et nytt sett med kameralinser som forbedrer lysforhold og kontrast, og Apple avslørte også deres nye Photonic Engine, som er den neste versjonen av Deep Fusion, som skal levere drastisk bedre bilder uansett hvilken versjon du ender opp med å kjøpe.

Alle versjoner av den nye iPhone 14-serien har også Crash Detection, som kan oppdage om du har vært utsatt for en bilulykke og varsler nødetatene automatisk. Dessuten kommer en ganske spesiell funksjon senere i år som lar deg koble til satellitter slik at du kan kontakte nødetatene hvis du er utenfor vanlig signaldekning.

iPhone 14 Pro og Pro Max får ikke bare en redusert "notch" som Apple kaller "Dynamic Island", de får også en bedre skjerm med forbedret LTPO-teknologi, og en lysstyrke på opptil 2000 NITS utendørs. Den nye Dynamic Island vil hele tiden endre seg basert på hva du gjør, og forvandles til widgets, face unlock og alle mulige andre funksjoner.

Det er også en ny A16 Bionic-chip som driver en ny 48-megapiksel hovedsensor, som Apple sier vil ta de beste bildene du noensinne har sett fra en iPhone.

iPhone 14 kommer 16. september, og iPhone 14 Plus kommer 7. oktober. iPhone 14 Pro og iPhone 14 Pro Max er tilgjengelig fra 16. september.

