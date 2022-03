Apple avslører ny M1 Ultra-chip

HQ

Apples gradvise overgang til ARM-baserte SoC-er har inntil videre vært en stor suksess. Som CEO Tim Cook slo fast på scenen under deres Peek Performance-begivenhet i går kveld, så har de hvert eneste kvartal satt rekord for salget av nye Mac-produkter, og det skyldes blant annet hestekreftene og batterilevetiden som fås gjennom den nye M-arkitekturen.

Før de går over til den nye generasjonen, som sannsynligvis heter M2, er det ett produkt til, og dette er spesifikt rettet mot profesjonelle. Vi snakker om M1 Ultra, som faktisk er to M1 MAX-chiper satt sammen.

Den består av 114 milliarder transistorer, kan konfigureres med opptil 128GB RAM og byr på dobbelt så mange kjerner som M1 MAX (av åpenlyse årsaker), altså en 20-kjernet CPU og en 64-kjernet GBU, samt en 32-kjernet Neural engine.

"M1 Ultra setter igjen en ny standard for Apple-chiper som enda en gang sjokkerer PC-bransjen. Ved å koble sammen to M1 Max-prosessorer ved bruk av UltraFusion-pakkearkitekturen vår, har vi klart å skalere Apple-chiper til helt nye høyder», sier Johny Srouji, ansvarlig for maskinvareteknologi i Apple. "Med den kraftige prosessoren, den massive grafikkprosessoren, den utrolige Neural Engine, ProRes-maskinvareakselerasjon og en enorm mengde fellesminne utfyller M1 Ultra M1-serien som verdens kraftigste og mest kapable chip til bruk i personlige datamaskiner."

De to chipene er sammensatt via en såkalt UltraFusion-arkitektur, som har en prosessorbåndbredde på 2,5TB, som skal eliminere forsinkelse når de to chipene kommuniserer med hverandre.

M1 Ultra fås kun i den nye Mac Studio, som lanseres senere denne måneden.