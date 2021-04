Apple avslører nye iMacer med M1-chip

Du ser på Annonser

I går kveld avholdt Apple deres Spring Loaded-event, og her avslørte de en rekke nye produkter. Den største nyheten er uten tvil de nye iMacene som har fått et helt nytt design og benytter seg nå av Apples egne M1-chips, i stedet for CPUer fra Intel.

Det skal sies at disse verken erstatter den dyrere iMac Pro, eller 27 tommer-versjonen, men kun de mindre, billigere og mer familievennlige utgavene på 24 tommer. Prisen starter på 15,290 kroner for den billigste modellen med 256GB lagringsplass, 8GB RAM, Apples M1-chip på åtte kjerner til CPU og sju kjerner til GPU, to Thunderbolt-porter, to USB-C-porter og en 24 tommers Retina-skjerm på 4,5K.

Det er opptil sju nye farger, hvorav noen kun er tilgjengelige på de dyrere modellene. Alle har til felles at de er "two-tone", altså at det er forskjellige fargetoner foran og bak.

Du kan se en video og bilder av dem nedenfor.