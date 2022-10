Apple bekrefter at iPhone får USB-C

HQ

EU har satt krav om at fra 2024 skal alle telefoner bruke de samme kablene til lading og at det da må være USB-C som gjelder alle, inkludert Apple. De har bekreftet at det blir slik, men de virker slett ikke helt fornøyd med at de nå blir tvunget til å gjøre den endringen.

Greg Joswiak hos Apple gir sitt syn på saken:

"Governments, you know, get to do what they're gonna do. Obviously we'll have to comply. We have no choice as we do around the world to comply to local laws. But, you know, we think the approach would've been better environmentally and better for our customers to not have a government be that prescriptive."

Det virker dermed noe motvillig at Apple nå implementerer endringen, etter å ha brukt Lightning-porten siden 2012. MacBooker og nyere iPader kjører imidlertid USB-C og har gjort det en stund nå. Om vi kommer til å se USB-C på iPhone allerede i neste års modeller er fortsatt uklart, men det blir uansett senest i 2024.