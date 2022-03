Apple bekrefter event neste uke

HQ

Ryktene har svirret i flere uker, og nå er det endelig offisielt. Via Twitter har Apple offisielt slått fast at 8. mars-begivenheten heter "Peek performance", og nei det er ikke en stavefeil, men snarere et lite ordspill som indikerer at vi får en smugtitt på fremtiden.

Flere rykter, fra blant andre Jon Prosser, har i ukevis pekt på en litt middelmådig presentasjon med en ny iPhone SE og en ny iPad Air som sentrale avsløringer, men noe tyder på at vi får en "Peek" på den nye M2-chippen også.

Det hele går av stabelen klokken 19 den 8. mars.