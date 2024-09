Apple beordret til å betale tilbake 11 milliarder pund i ubetalte skatter til Irland

HQ

Apple har fått en kraftig smekk på fingrene av EU-kommisjonen. Teknologigiganten har blitt dømt til å betale tilbake rundt 11 milliarder pund i ubetalte skatter til Irland, etter at landet ble anklaget for å ha gitt Apple ulovlige skattelettelser mellom 1991 og 2014.

Ifølge BBC ga Irland i 2016 Apple "ulovlig støtte" som EU nå krever at Irland krever tilbakebetalt, noe landet har sagt at det vil respektere avgjørelsen. Apple er imidlertid tydeligvis mindre fornøyd og har hevdet at EU har "prøvd å endre reglene med tilbakevirkende kraft".

Selve den ulovlige støtten skal ha funnet sted mellom 1991 og 2014 og dreide seg om hvordan Apple genererte overskudd i Irland ved hjelp av to datterselskaper som ble opprettet for å få skattefritak. Dette ble undersøkt av EU i 2016 og ble til slutt forkastet, men i 2020 ble saken tatt opp igjen, og nå er det besluttet at det er begått juridiske feil, noe som betyr at Tim Cook og Apple må finne frem sjekkheftet for å betale den utestående skatten.

Det skal sies at selv om 11 milliarder pund kan bøte på mye, nøler Irland med å ta imot pengene, ettersom de hevder at tapet var verdt innsatsen som ble lagt ned for å få landet til å fremstå som attraktivt for teknologigiganter og større selskaper.

Dette kommer også etter at Google tirsdag ble dømt til å betale tilbake 2 milliarder pund for "misbruk av markedsdominans"</em>.