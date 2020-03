Apple donerer flere millioner ansiktsmasker til sykehus i Europa og USA

Forrige uke meddelte Razer at de kommer til å assistere med ansiktsmasker til land utsatt for corona, og nylig hev Apple seg på bølgen da Apple-sjefen Tim Cook skrev følgende på Twitter:

"Our teams at Apple have been working to help source supplies for healthcare providers fighting COVID-19. We're donating millions of masks for health professionals in the US and Europe. To every one of the heroes on the front lines, we thank you."

Den amerikanske visepresidenten Mike Pence bekreftet kort etter at to millioner ansiktsmasker av typen N95 (filtrerer bort 95% av alle luftbårne partikler) har blitt levert til landets helsetjenester. Apple har dessuten gjort Apple Card rentefritt den nærmeste måneden for ikke å belaste folk unødvendig i den tøffe perioden.