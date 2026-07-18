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Verdensnyheter

Apple er nok en gang verdens mest verdifulle selskap

Nvidia har ligget i teten en stund.

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I lang tid har Apple og Microsoft vekslet på å være verdens mest verdifulle selskap, men etter at chipkrisen har ført til rekordpriser i kjølvannet av AI-gjennombruddet, har Nvidia i stedet klatret til topps. Situasjonen har vært ganske stabil en stund, men fredag ble det klart at vi nå har en ny leder.

Apple har nok en gang klatret tilbake til topplasseringen, om enn med en svært liten margin (noe som kan bety midlertidige endringer igjen denne uken). Årsaken forventes å være mer dempede forventninger til AI, og det kan også være et tegn på at chipkrisen begynner å avta noe.

Apple er nok en gang verdens mest verdifulle selskap

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