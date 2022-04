Apple forventes å avsløre M2 på WWDC i juni

HQ

Selv om det som regel ikke er like mange produktlanseringer på Apples årlige WWDC-konferanse, så er den likevel viktig ettersom den introduserer nye iOS, nye iPadOS, WatchOS og MacOS, som også rulles ut i månedene etter.

Nå er datoen spikret for årets WWDS, som tradisjonen tro går av stabelen 6. juni 2022. Her forventes det selvsagt at vi får se iOS 16, MacOS 13 og masse mer.

Ikke bare det, de fleste mener at det er sannsynlig at det blir her Apple introduserer den neste generasjonen av deres chip-design, som forventes å hete M2.

Nøyaktig hvilke maskiner som vil få M2 først vites dog ikke.

Skal du se på?