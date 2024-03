Apple ilegges en bot på 1,8 milliarder euro for å ha favorisert Apple Music fremfor konkurrentene

HQ

Det kan virke ganske enkelt og klart at Apple har lov til å favorisere sin musikkstrømmeplattform fremfor andre for alle som bruker teknologigigantens enheter, men dette er faktisk i strid med noen av lovene som EU håndhever.

Det kaliforniske selskapet har blitt ilagt en bot på 1,8 milliarder euro for ikke å ha informert Apple-brukere om at det finnes billigere alternative musikkstrømmetjenester enn Apple Music. Dette har i siste instans ført til at iPhone- og iPad-brukere betaler "betydelig høyere priser for musikkstrømmeabonnementer", og Apple sies å misbruke sin ledende posisjon innen musikkstrømming.

Når det gjelder hvorfor denne boten i det hele tatt har blitt utstedt, kommer den etter at Spotify klaget på Apple sine metoder, noe som førte til at EU startet en fem år lang etterforskning av hvordan Apple har kontrollert musikkstrømming.

Selv om 1,8 milliarder euro er en dråpe i havet for et selskap som omsetter for en billion dollar, er det høyst sannsynlig at Apple kommer til å anke boten og trekke saken ytterligere i langdrag for å forsvare seg i retten. Dette er imidlertid ikke den eneste rettssaken Apple har vært utsatt for i det siste, for selskapet har også fått kritikk fra Epic Games for provisjonsavgiften App Store.

Takk, Sky News.