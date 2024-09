Apple Intelligence bekrefter støtte for flere språk neste år

HQ

Apple har nå avslørt at den nye flaggskipfunksjonen, Apple Intelligence, vil støtte flere språk i løpet av det kommende året.

Ifølge TechCrunch er det ikke overraskende amerikansk engelsk som er først ut, og det vil bli lansert i oktober med iOS 18.1, etterfulgt av andre engelske varianter som britisk, australsk og kanadisk engelsk så tidlig som i desember 2024.

Først i 2025 vil Apple Intelligence være tilgjengelig på andre store språk enn engelsk, for eksempel kinesisk, fransk, spansk og tysk. Portugisisk og koreansk er også på trappene.

For de som befinner seg i Europa, kan imidlertid lanseringen bli forsinket på grunn av juridiske hindringer. Apple er i dialog med EU for å løse dette, og håpet er at Apple Intelligence snart vil være tilgjengelig også her.

Håper du at Apple Intelligence vil bli støttet på ditt lokale språk? Eller føles det bare som en gimmick?