Apple Kart får annonser noe snart
En ny startskjerm i appen vil vise annonser basert på omtrentlig plassering, nåværende søkeord eller en visning av kartet når du søker.
Den andre betaversjonen av iOS 26.5 har gjort det klart at Apple forbereder seg på annonser i Apple Maps-appen, som rapportert av Mac Rumors.
Det er en ny sprutskjerm i appen, som sier at den vil "vise annonser basert på omtrentlig plassering, nåværende søkeord eller en visning av kartet når du søker". Annonser kan også sees i delen "Foreslåtte steder". Det er ennå ikke klart om Apple bare har implementert startskjermen, eller om annonser kommer til å begynne å dukke opp i nær fremtid.
Ifølge Apple er ikke reklameinformasjon knyttet til en Apple-konto på grunn av brukernes personvern, og kanskje viktigst av alt, data samles ikke inn eller lagres av Apple og deles ikke med tredjeparter.
Apple kunngjorde planer om å introdusere annonser for Maps-appen tilbake i mars 2026, mens de faktiske annonsene er satt til å rulle ut til publikum "i sommer". Og hvor kan disse annonsene sees? For øyeblikket planlegger Apple å inkludere annonser i Maps-appen på iPhone, iPad og Mac i USA og Canada. Så det ser ut til at Europa foreløpig ikke er inkludert.