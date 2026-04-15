Apple Kart får annonser noe snart

Den andre betaversjonen av iOS 26.5 har gjort det klart at Apple forbereder seg på annonser i Apple Maps-appen, som rapportert av Mac Rumors.

Det er en ny sprutskjerm i appen, som sier at den vil "vise annonser basert på omtrentlig plassering, nåværende søkeord eller en visning av kartet når du søker". Annonser kan også sees i delen "Foreslåtte steder". Det er ennå ikke klart om Apple bare har implementert startskjermen, eller om annonser kommer til å begynne å dukke opp i nær fremtid.

Ifølge Apple er ikke reklameinformasjon knyttet til en Apple-konto på grunn av brukernes personvern, og kanskje viktigst av alt, data samles ikke inn eller lagres av Apple og deles ikke med tredjeparter.

Apple kunngjorde planer om å introdusere annonser for Maps-appen tilbake i mars 2026, mens de faktiske annonsene er satt til å rulle ut til publikum "i sommer". Og hvor kan disse annonsene sees? For øyeblikket planlegger Apple å inkludere annonser i Maps-appen på iPhone, iPad og Mac i USA og Canada. Så det ser ut til at Europa foreløpig ikke er inkludert.