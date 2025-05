Apple kjøper sitt første spillutviklingsstudio

HQ

Apple har kjøpt opp sitt første videospillstudio. Teknologigiganten har nylig avslørt at de har kjøpt RAC7, et to-manns utviklingsteam som står bak en av Apple Arcades 2019-suksesser.

RAC7 produserte Sneaky Sasquatch, et eventyrspill som tok Apple Arcade med storm. Spillet har fått regelmessige oppdateringer siden lanseringen, og RAC7 ser ut til å fortsette sitt arbeid under Apple som et internt studio.

"Vi elsker Sneaky Sasquatch og er glade for at RAC7-teamet på to personer har sluttet seg til Apple for å fortsette arbeidet med det sammen med oss," sa en talsperson for Apple til Digital Trends. "Vi vil fortsette å levere en flott opplevelse for Apple Arcade-spillere med hundrevis av spill fra mange av de beste spillutviklerne i verden."

Mens oppkjøp er ganske vanlig i den moderne spilltiden, planlegger Apple tilsynelatende ikke å gjøre det til en vane. Selskapet sa at flyttingen var en unik omstendighet, da det trodde det kunne hjelpe teamet på RAC7 med å utvide spillet mer.