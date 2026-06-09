Apple lanserer en omfattende ny CarPlay-oppdatering via iOS 27

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Gjennom WWDC har Apple avslørt en av de største oppdateringene til CarPlay på mange år.

Hovednyheten er ankomsten av Siri AI, Apples neste generasjons stemmeassistent. I motsetning til dagens Siri er det nye systemet designet for å forstå kontekst, huske tidligere forespørsler og utføre handlinger på tvers av flere apper.

I en bil betyr det at sjåfører kan stille mye mer naturlige spørsmål uten å måtte spesifisere hver eneste detalj. For eksempel kan Siri AI finne informasjon fra meldinger, legge til destinasjoner på en rute eller sette påminnelser basert på samtaler, alt gjennom talekommandoer.

Apple Maps vil få forbedret retningsdeteksjon og GPS-nøyaktighet, noe som hjelper sjåfører med å bestemme sin posisjon og kjøreretning mer presist. Musikk- og podcastlyttere får også en velkommen oppgradering. En ny lydminispiller introduserer lydspoling direkte fra bilens berøringsskjerm, slik at brukerne kan hoppe til bestemte punkter i en sang eller podcast uten å måtte ta frem telefonen. Apple lover også forbedret pålitelighet for trådløs CarPlay, noe som løser et av de vanligste klagemålene blant brukerne.

På den visuelle fronten vil Liquid Glass nå også videreføres, med nye widgets og Live Activities. Innkommende anrop, varsler og informasjonswidgets har også blitt redesignet for å være mindre forstyrrende under kjøring.

Det er foreløpig uklart hvilke land som vil få hvilke Siri AI-funksjoner ved lanseringen, så følg med for mer konkrete nyheter når vi nærmer oss den faktiske lanseringen av iOS 27 denne høsten.