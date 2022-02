Apple leverer langt over forventning i nye finansresultater

HQ

I disse dager fremlegger verdens største selskaper deres finansresultater for forrige kvartal, og det gjelder også Apple, som har overgått samtlige forventninger.

Den nyeste rapporten (via TechRadar), som har kjørt frem til 25. desember, vitner om et globalt dirftsoverskudd på 41,5 milliarder dollar. Det er en enorm stigning, spesielt tatt i betrakting at de forventet bare 37,5 milliarder.

Det fikk aksjeprisen til å hoppe 5% på det amerikanske aksjemarkedet. Dette skjer etter at CEO Tim Cook i fjor advarte om at mangel på avgjørende komponenter kunne føre til et fall i omsetningen, men det har tydeligvis ikke skjedd.