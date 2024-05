Apple Magic Keyboard har blitt bedre enn noensinne

HQ

Med en ny iPad Pro på markedet er det kanskje ikke så rart at Apple også tilbyr en del annet tilbehør og produkter. Et av disse er Magic Keyboard og Smart Folio, som har blitt forbedret for å passe til dette mer avanserte nettbrettet.

Den nye Magic Keyboard er laget for å være tynnere, lettere, mer bærbar og mer allsidig enn noen versjon før den, og Smart Folio støtter nå flere visningsvinkler for større fleksibilitet, noe som gjør duoen til perfekte følgesvenner for den nye iPad Pro.

Hvis du vil lære mer om disse dingsene, kan du se den siste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus går gjennom noen fakta og tanker om dem.