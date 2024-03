Apple, Meta og Google etterforskes for brudd på konkurransereglene.

HQ

European Commission har lagt frem planer om å begynne å etterforske Apple, Meta og Google, fordi de mistenker at de tre selskapene ikke overholder antitrustreglene som er fastsatt i Digital Markets Act.

Tilsynet mener at Googles Play Store og Apple's App Store viser preferanser for hver sine respektive apper og tjenester, og Google er til og med under etterforskning for hvordan nettleseren deres gjør det samme. Apple er også i skuddlinjen for valg av nettleser på iOS-systemer, og Meta blir etterforsket for sitt "betal eller samtykk"-system for annonsemålretting. Meta har også fått beskjed om at de har 18 måneder på seg til å gjøre sitt Messenger direktemeldingssystem interoperabelt med andre meldingstjenester.

Avgiftsstrukturen for App Store, og til og med butikkfronter som drives av Amazon, blir også undersøkt for å avgjøre om de også prioriterer egenutviklede/drevne produkter.

Undersøkelsene forventes å ta rundt 12 måneder, og når de er ferdige, vil alle de store teknologiselskapene bli informert om hva de må gjøre for å sikre at de ikke bryter DMAs antitrustregler. Hvis de ikke tar disse forholdsreglene og retningslinjene i bruk, kan hvert enkelt selskap risikere å måtte betale en betydelig økonomisk erstatning på 10 % av den totale årlige globale omsetningen, og potensielt så mye som 20 % av den årlige globale omsetningen hvis det er snakk om gjentatte overtredelser.

Takk, The Verge.