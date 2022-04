Apple planlegger angivelig å tømme AppStore for alle apper som ikke har blitt oppdatert de siste to årene

HQ

Apple er nå i gang med et slags wellness-program for AppStore, hvor de har tenkt til å tømme plattformen for applikasjoner som ikke aktivt brukes eller oppdateres, samtidig med at de ønsker mer oppmerksomhet rundt innovative løsninger.

Men dette tiltaket har ikke gått særlig bra, fordi mange utviklere klager akkurat nå på ulike plattformer, hvor de påpeker at ikke alle apper oppdateres aktivt hele tiden. For eksempel skriver Protopop Games, som har utviklet spille Motivoto, følgende:

"I feel sick. Apple just sent me an email saying they're removing my free game Motivoto because its more than 2 years old.

It's part of their App improvement system.

This is not cool. Console games from 2000 are still available for sale.

This is an unfair barrier to indie devs."

Apple ser ut til å møte motstand fra et hav av brukere, men har ikke uttalt seg om saken ennå.