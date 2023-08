Apple presenterer iPhone 15 om et par uker

HQ

Det er neppe noen overraskelse, for Apple pleier å avholde et Apple Event så å si hver september for å lansere den nyeste iPhone-serien, men nå har det skjedd igjen, for nå har det enorme teknologiselskapet avslørt at vi kan se frem til et nytt arrangement den 12. september.

Selv om Apple ikke har offentliggjort hva som vil bli vist frem på arrangementet, er det en åpenbar hemmelighet at neste generasjon iPhone vil bli avduket, nemlig iPhone 15, og at en ny generasjon Apple Watches vil være til stede.

Nøyaktig når arrangementet finner sted, kan du se på Apple som sender direkte fra Apple Park i San Francisco den 12. september kl. 18:00 BST / 19:00 CEST.