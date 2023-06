Apple presenterer Vision Pro

HQ

"En ting til". Med disse klassiske ordene introduserte Tim Cook en av årets dårligst bevarte hemmeligheter, Apples augmented reality-headset som de har valgt å kalle Vision Pro. Et headset som du styrer med stemmen og hendene for å håndtere og oppleve digitale medier - både hjemme og på arbeidsplassen. Den påfølgende programvaredemonstrasjonen ga eksempler på hvordan Vision Pro kan brukes til å oppleve film og bilder som aldri før, eller til å tilpasse den digitale arbeidsplassen på en unik måte. Det blir til og med mulig å bruke både Magic Trackpad og Magic Keyboard til å styre input på den virtuelle skjermen på Vision Pro.

Hodesettet har skjermer både på utsiden og innsiden, noe som betyr at andre fortsatt vil kunne se øynene dine når du bruker Vision Pro - en teknologi Apple kaller Eyesight. Konstruksjonen består av glass, metall og tekstil med en digital krone som ligner på den du finner på Apple Watch. Vision Pro har også integrerte høyttalere og kan brukes i opptil to timer på det bærbare batteriet. Perfekt hvis du ikke vil være bundet til en fast strømkilde.

På innsiden sitter en M2-brikke som sammen med den nyutviklede R1-brikken driver Apples nyeste operativsystem, visionOS - utviklet eksklusivt for romlig databehandling. Apple har også inngått et samarbeid med Disney for å skape unike opplevelser for Vision Pro, og ifølge selskapet er headsettet det "mest avanserte hjemmeelektronikkproduktet noensinne".

Prislappen lander på 3499 dollar, og lanseringen vil finne sted neste år.

Hva synes du om Apples satsing på AR? Virker dette interessant?