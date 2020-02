Apple tillater ikke at skurker i storfilmer bruker Apple-produkter

Det bør ikke komme som noen overraskelse for noen at Apple er meget beskyttende overfor deres merke. Det er en avgjørende del av deres strategi å ha faste rammer rundt deres økosystem, samt hva deres produkter brukes til, så derfor er det ikke overraskende at det nå har blitt avslørt at Apple har prøvd å manipulere hvordan Hollywood-filmer bruker Apple-produkter.

Nylig snakket regissør Rian Johnson med Vanity Fair, hvor han går nærmere inn på en bestemt scene fra hans seneste film Knives Out, og her forteller han at Apple i årevis har avvist at skurker i store filmer skal være utstyrt med Apple-produkter.

"I don't know if I should say this or not, it's gonna screw me on the next mystery movie that I write, but forget it, I'll say it - it's very interesting. Apple, they let you use iPhones in movies, but - and this is very pivotal if you're watching a mystery movie - bad guys cannot have iPhones on camera."

Det er ikke første gang Apple gjør dette, for som Wired noterer, så ble det foretatt en undersøkelse for mange år siden, hvor de fant ut at alle terroristene i tv-serien 24 benyttet Windows, mens alle heltene benyttet Mac-er.