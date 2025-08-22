Apple TV+ blir dyrere i utvalgte markeder

HQ

Apple TV+ blir dyrere - igjen. Fra og med 21. august 2025 koster Apples strømmetjeneste nå $ 12,99 per måned i USA, opp fra $ 9,99. Nye kunder står overfor endringen umiddelbart, mens eksisterende abonnenter vil se den høyere regningen i løpet av de neste 30 dagene.

Apple bekreftet også at "utvalgte internasjonale markeder" vil se en lignende tur, selv om den årlige planen på $ 99.99 og Apple One-pakker (fra $ 19.95 / måned) forblir uendret. Apple TV + fortsetter å skille seg ut som den eneste store streamingtjenesten uten et billigere annonsestøttet nivå.

Dette er det andre store prishoppet på mindre enn to år - det siste kom i oktober 2023, også det en økning på $ 3. Tidspunktet er bemerkelsesverdig: kunngjøringen lander bare en dag etter at Apple slapp traileren for sesong fire av flaggskipserien The Morning Show, og midt i rapporter om at selskapet kanskje ikke fornyer sin Friday Night Baseball-avtale med Major League Baseball.

Apple TV+ rir likevel på en bølge av kritisk suksess. Ted Lasso er offisielt tilbake for en fjerde sesong, Severance leder Emmy-løpet for 2025 med 27 nominasjoner, og nykomlingen The Studio slo rekorder med 23 nominasjoner. Legg til anerkjente originalserier som Slow Horses, Shrinking og Chief of War, pluss Oscar-kaliberfilmer som Napoleon og Killers of the Flower Moon, og Apple posisjonerer tydelig sin strømmetjeneste som prestisje-først - selv om abonnentene må betale litt mer for privilegiet.

Er du Apple TV+-abonnent?