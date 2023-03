Apple vil bruke 1 milliard dollar i året på å bringe filmer til kinoer

HQ

Apple har sakte økt underholdningsinnsatsen helt siden de lanserte strømmetjenesten Apple TV+. Teknologigiganten har brakt utallige A-listeskuespillere til å spille i en rekke filmer og show gjennom årene, og mange av de har til og med blitt vist på kino.

Basert på dette ønsker Apple å virkelig å øke sin kinoinnsats, ettersom Bloomberg nå har rapportert at Apple har til hensikt å bruke 1 milliard dollar i året på å produsere filmer som også vil debutere på kinoer rundt om i verden.

Dette er tilsynelatende for å styrke sin stilling i Hollywood, og for å lokke flere abonnenter til å plukke opp og bruke strømmetjenesten, og vil sannsynligvis bli satt i kraft med Martin Scorseses neste regiinnsats med Leonardo DiCaprio, Killers of the Flower Moon.