Apple vil introdusere det "nyeste medlemmet av familien" neste uke

Noe Apple-relatert skjer neste uke. Administrerende direktør Tim Cook har bekreftet at et nytt produkt vil bli avslørt 19. februar, og at dette vil være "det nyeste medlemmet i familien". Det er ikke så mye mer å gå på, da hele teaseren fra Cook sier følgende :

"Gjør deg klar til å møte det nyeste medlemmet i familien.

"Onsdag 19. februar. #AppleLaunch"

Mange mistenker at dette kan ha sammenheng med den lenge ryktede iPhone SE 4, men samtidig betyr mangelen på konkrete opplysninger at det i siste instans kan være hva som helst, enten en utvidelse og forbedring av Apples eksisterende produkter eller kanskje noe helt nytt. Hvis det er én ting som er sikkert, er det at Apple har et stort behov for en oppfriskning av produktlinjen, ettersom selskapet i utgangspunktet har solgt de samme produktene i mange år nå, ettersom det mest kreative nye tilskuddet til sortimentet var Vision Pro headset, som mildt sagt ikke har vært noen stor suksess.

Hva tror du Apple har i vente neste uke?