Apple Vision Pro lanseres i USA neste måned.

Apple Apple Vision Pro er endelig i ferd med å få headsettet Vision Pro i hendene på forbrukerne, i hvert fall i USA. Teknologigiganten har kunngjort at det romlige datamaskinheadsettet vil bli lansert i USA allerede 2. februar 2024, og at forhåndsbestillinger av enheten vil være tilgjengelig fra 19. januar 2024.

"Den romlige databehandlingens æra er her", sier Tim Cook, administrerende direktør i Apple. "Apple Vision Pro er den mest avanserte forbrukerelektronikkenheten noensinne. Det revolusjonerende og magiske brukergrensesnittet vil omdefinere hvordan vi kobler oss sammen, skaper og utforsker."

Vision Pro er et system som forhåpentligvis vil endre hvordan vi bruker datamaskiner til å jobbe og koble oss sammen. Det bruker operativsystemet visionOS til å blande digitalt innhold med den virkelige verden, samtidig som brukerne kan styre og samhandle med enheten ved hjelp av øynene, hendene og stemmen. Det gjenstår å se om enheten vil være i stand til å oppnå en så stor bragd.

Det vi vet, er at Vision Pro kommer til å selges fra en megapris på 3 499 dollar, og at prisen vil øke avhengig av versjoner med større innebygd lagringsplass, og at forbrukerne også vil kunne legge penger på ekstrautstyr, for eksempel optiske innsatser for brillebrukere som koster mellom 99 og 149 dollar.

Når det gjelder når resten av verden kan få tak i Vision Pro, har Apple foreløpig ikke kunngjort noen lanseringsdato.