Apples Brad Pitt-ledede Formel 1-film får premiere neste sommer

HQ

Apple Apple møtte en stor hindring under innspillingen av den kommende Formel 1-filmen med Brad Pitt i hovedrollen, for akkurat da filmen var i ferd med å komme i gang, ble Hollywood rammet av en omfattende streik, noe som førte til at produksjonen måtte ta en pause. Siden filmen ble filmet ved hjelp av og på ekte F1 Grand Prix-arrangementer og -løp, kunne de ikke bare starte produksjonen på nytt da streiken tok slutt, og i stedet måtte de vente til i sommer med å fortsette utviklingen.

Men dette vil snart skje, ettersom F1 har avslørt at filmen vil fortsette produksjonen fra og med juli i år, når det britiske Grand Prix arrangeres på Silverstone i de kommende ukene. Deretter vil det bli filmet videre på en rekke steder rundt om i verden, inkludert sesongavslutningen Abu Dhabi Grand Prix i desember.

Når produksjonen er ferdig, vil filmen ha internasjonal premiere 25. juni 2025 (og amerikansk premiere 27. juni), og filmen distribueres av Warner Bros. Pictures og kommer også i en IMAX-versjon.

Mens vi må vente på å høre om filmens offisielle navn og å se en trailer, har noen få ekstra smakebiter om handlingen blitt delt :

"Filmen lover å dykke ned i den spennende og filmatiske F1-verdenen, med Brad Pitt i hovedrollen som en tidligere fører som vender tilbake til sporten, og Damson Idris som hans lagkamerat i APXGP - et fiktivt 11. lag på gridden.

"Filmen, som beskrives som "et landemerke for sporten og kinoen", er filmet i sanntid under Grands Prix rundt om i verden og involverer F1-fellesskapet, inkludert alle de ti teamene, førerne, FIA og løpsarrangører."

Gleder du deg til denne kommende filmen?