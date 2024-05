Apples nyeste versjon av iPad Pro er det tynneste produktet noensinne

HQ

Det kan være en utfordring å bli begeistret for nye Apple produkter hvert år, spesielt med tanke på hvor like de har en tendens til å være hverandre. Men årets iPad Pro har noen svært spennende elementer og design.

Ikke bare drives den av en M4-chip og har en Ultra Retina XDR -skjerm som bruker OLED-teknologi, men den er også laget med tanke på maksimal bærbarhet, med en profil som bare er 5,1 mm tykk (5,3 mm tykk for 11-tommersversjonen) og en vekt som er under ett kilo for 11-tommersvarianten og nesten et kvart kilo lettere enn forgjengeren for 13-tommersversjonen. Alt dette til sammen gjør denne iPad Pro til det tynneste produktet Apple noensinne har laget.

For å se hva alt dette betyr i praksis, kan du sjekke ut den siste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler massevis av fakta og tanker om dingsen.