Apples rettssak mot Epic Games ser ut til å være på vei til Høyesterett

Apples juridiske strid med Epic Games ser ut til å gå videre til Høyesterett. Saken begynte i 2020 da Epic Games mente det var urettferdig at Apple tok 30 % provisjon for kjøp i App Store, noe som førte til at Fortnite ble fjernet fra App Store.

I 2021 avviste en rettsavgjørelse påstanden fra Epic om at Apple burde ha konkurrerende markedsplasser på sine plattformer, men den tillot at utviklere kunne inkludere egne lenker til betalingsalternativer utenfor App Store.

Apple var tydeligvis ikke særlig fornøyd med dette, og har derfor anket dommen fra 2021 med den begrunnelse at tingretten har gått for langt i en nasjonal sak. Selskapets uttalelse lyder som følger:

"Distriktsdomstolen utstedte et omfattende påbud som forbød Apple å håndheve sine anti-styringsregler mot alle utviklere av iOS-apper som tilbys for distribusjon i USA, selv om den eneste navngitte saksøkeren (Epic Games, Inc.) ikke søkte eller fikk gruppesertifisering, og ikke beviste at et påbud til fordel for ikke-parter var nødvendig for å gjøre det hele."



