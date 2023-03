Apples WWDC 2023-show blir i juni

HQ

Apple har gitt oss en dato for når den årlige Worldwide Developer's Conference vil bli avholdt i 2023. Årets utgave blir den 5. - 9. juni i Apple Park i San Francisco, men det hele vil selvsagt streames også.

Mens WWDC23-show i år lover forskjellige personlige muligheter for utviklere og studenter vil arrangementet også inneholde en såkalt keynote og State of the Union-presentasjon der vi forventer at teknologigiganten bruker førstnevnte til å kunngjøre iOS 17 og forskjellige andre nye operativsystemoppgraderinger på tvers av porteføljen. Sannsynlig får vi også se noe nytt maskinvare.