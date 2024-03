Apples WWDC-arrangement er planlagt til 10. juni.

HQ

Apple Apple har satt en fast dato for når selskapet skal avholde sin årlige Worldwide Developers Conference (WWDC) i år. Konferansen, som finner sted fra 10. til 14. juni, vil inneholde fysiske arrangementer for utviklere og studenter, men vil også bli strømmet i sin helhet på nettet for å vise omverdenen hvilke oppgraderinger og forbedringer Apple har planlagt for sine enheter og sin programvare.

Apple har uttalt at de spesielt vil "sette søkelyset på de nyeste iOS-, iPadOS-, macOS-, watchOS-, tvOS- og visionOS-forbedringene".

Apple har ikke avslørt så mye mer om hva WWDC vil by på i år, men lover at mer informasjon vil bli delt når vi nærmer oss arrangementet. For de som ønsker å være til stede, finner WWDC sted på Apple Park i Cupertino i California.