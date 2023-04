April-oppdateringen for Xbox er klar

HQ

Microsoft har nå presentert apriloppdateringen for Xbox-konsollene, som er klar til å bli utgitt "snart" (sannsynligvis senere i dag). I motsetning til de siste oppdateringene vi har fått er dette en mindre med to nye funksjoner.

Den første heter Refreshed Xbox Search Experience, noe som betyr at du har et mye bedre søkeverktøy til din disposisjon nå. Dette inkluderer "et elegant nytt utseende, resultater i galleristil, synlige filterkategorier som kan navigeres med RB / LB, muligheten til å "søke på YouTube" i Film og TV-fanen og mer."

Det andre nye tillegget er strøminnstilling for justerbare aktive timer for Xbox-konsollen. Dette gjør det enklere å bruke carbon aware-oppdateringene som tidligere ble utgitt, da du kan justere aktive timer for å ha konsollen klar til å våkne når du sannsynligvis vil bruke den, og slå av på tidspunktene du velger for å spare energi. Utenom de timene når du vet at du sover eller på skole/jobb vil Xbox-konsollen "slå seg helt av og trekke 0,5 watt sammenlignet med 10-15 watt mens den er aktiv". En smart måte å spare penger og miljø på.