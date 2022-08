Aquaman 2 og Shazam 2 utsettes igjen

HQ

Warner Bros. Discovery gjør ekstremt mye rart om dagen. Før sammen slåingen bestemte WB seg for å utsette Aquaman-oppfølgeren til 2023 og i stedet fremskynde oppfølgeren til Shazam. Spesielt sistnevnte gjør kveldens annonsering ekstra latterlig.

For nå avslører Warner Bros. Discovery at Shazam! Fury of the Gods utsettes til den 17. mars 2023 i stedet for den fremskutte desember-premieren i år. De av dere som følger kinoprogrammet tett vet nok derfor hva som følger nå, for 17. mars var jo premieredagen til Aquaman and the Lost Kingdom. Derfor utsettes Jason Momoa sin storfilm hele ni måneder, og vil nå i stedet slippes den 25. desember 2023 om alt faktisk går som planlagt denne gangen...