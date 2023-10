Aquaman and the Lost Kingdom skal ha vært et mareritt å filme

HQ

Hvis du hadde håpet at den kommende Aquaman and the Lost Kingdom enten ville være en redning eller et positivt farvel for DC Extended Universe vil de siste ryktene og påstandene som Variety har rapportert om utvilsomt gjøre deg bekymret.

Variety har nemlig publisert en rapport som sier at innspillingen av filmen var svært utfordrende. Blant annet skal Jason Momoa skal ha møtt opp på settet beruset og utkledd som Johnny Depp for å komme inn under huden på Amber Heard mens hun sto overfor egne anklager i forkant av den svært offentlige rettssaken mot sin tidligere ektemann.

I rapporten står det videre at innsidere og andre talspersoner har uttalt at Momoa ikke møtte opp beruset på settet eller kledde seg ut som Depp, men at han, som Momoa ofte gjør, kledde seg i en "bohemsk stil".

I tillegg ville Warner Bros. faktisk kutte Heard helt ut av filmen etter at originalen hadde premiere i 2018 på grunn av manglende kjemi mellom skuespillerne, men Elon Musk, Heards tidligere kjæreste, grep inn og truet Warner med et "brent jord"-brev der han lovet å "brenne ned huset " hvis skuespilleren ikke kom tilbake til oppfølgeren.

Som om ikke alt dette var nok nevnes det at filmen har et budsjett på 215 millioner dollar, noe som - med tanke på at markedsføringsinnsatsen har vært minimal så langt - sannsynligvis betyr at filmen må tjene inn rundt 250 millioner dollar for å gå i null. Ettersom The Flash og Shazam! Fury of the Gods til sammen bare spilte inn 400 millioner dollar på verdensbasis kan dette bli en utfordring, selv for en oppfølger til en film med milliardinntekter.

Aquaman and the Lost Kingdom har kinopremiere 20. desember.