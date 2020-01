Aquaman får animert HBO Max-serie

Mens vi venter på den påkostede oppfølgeren til den uventede kinosuksessen Aquaman jobber Warner Bros. på et animert prosjekt basert på DC-helten. Variety rapporterer at de nå utvikler en animert miniserie kalt "Aquaman: King of Atlantis", som blir en del av HBO Max og består av tre avsnitt.

Serien vil handle om Aquamans tidlige plikter som kongen av Atlantis og utfordringene det innebærer. Karakterene Mera, Vulko og Orm er også med. Dette sier HBO Max' Sarah Aubrey, som er innholdsansvarlig, om det nye prosjektet:

"This DC property is a fan-favorite rich with well-known characters and dynamic storylines. On the heels of Warner Bros. Pictures' box office smash hit, we are certain 'Aquaman: King of Atlantis' will be an exciting addition to our already robust slate of kids and family programming."