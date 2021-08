Her i gården er det ikke akkurat historien som gjør meg interessert i Aragami 2, men det skal selvsagt ikke stoppe Lince Works fra å gi oss en historietrailer. Særlig...

I mars måtte Lince Works erkjenne den uunngåelige utsettelsen av Aragami 2. Den gang fikk vi vite at planen var å slippe snikespillet i løpet av sommeren, noe de skal...

Aragami 2 utsatt til sommeren

den 10 mars 2021 klokken 23:47 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Da gjengen i Lince Works annonserte at de jobber med en oppfølger til Aragami sa de at planen var å ha det klart tidlig i 2021, men forståelig nok må planene endres for...