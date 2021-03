Aragami 2 utsatt til sommeren

Du ser på Annonser

Da gjengen i Lince Works annonserte at de jobber med en oppfølger til Aragami sa de at planen var å ha det klart tidlig i 2021, men forståelig må planene endres for små studioer også.

Utviklerne forteller nå at Aragami 2 har blitt utsatt til årets tredje kvartal, altså mellom juli og september. Den gode nyheten er at selve spillet er ferdig og kan nytes fra start til slutt. De trenger bare mer tid til å finpusse det tekniske, og da særlig på de nyeste konsollene. Derfor er det nok lov å håpe at vi i alle fall ikke får enda en utsettelse.