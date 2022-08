Arbeidet med fjerde sesong av The Boys har startet

HQ

Som forventet og håpet viste det seg at sesong tre av The Boys var knallbra også, så det er forståelig at Amazon hadde takket ja til en fjerde nesten en måned før premieren på den nyeste. Det kan virke som om vi ikke trenger å vente altfor lenge på mer heller.

Jack Quaid, som spiller Hughie i serien, avslører på Twitter at arbeidet med fjerde sesong av The Boys startet i dag, og at han selvsagt gleder seg til å fortsette dette samarbeidet med de talentfulle folkene både bak og foran kamera.