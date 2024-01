Arbeidet med House of the Dragon sesong 3 er allerede i gang.

HQ

En av TV-seriens mest elskede serier er på vei tilbake i år, men selv om House of the Dragon sesong 2 er klar for nye episoder i sommer, tar ikke manusforfatterne hos HBO noen pause.

Ifølge Redanian Intelligence er de i stedet i full gang med å skrive neste sesong fra og med denne måneden. Det er ikke sagt noe om når produksjonen kan starte, men det er mulig at kameraene kan begynne å rulle senere i år.

Foreløpig kan vi bare spekulere, men med tanke på forsinkelsene i House of the Dragon sesong 2, håper vi at den nest siste sesongen av fantasyserien kommer raskere i gang. Men med bare fire sesonger til å dekke mye innhold, vil forfatterne sannsynligvis få det vanskelig med å få manusene til å rekke over alt.